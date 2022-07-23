Öncesinde bonservisinin bulunduğu Schalke'den bu yaz ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu. Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, millî oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Ocak 2021'de Liverpool'a kiralanan sonrasında da geçtiğimiz sezonu Norwich'te kiralık geçiren Ozan Kabak, bu yaz takımı Schalke'ye dönmüştü. Hoffenheim'in 7 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir bonservis bedeli ile millî oyuncuyu transfer ettiği belirtiliyor.

Hoffenheim, resmî açıklamada Ozan Kabak ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını belirtti. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, "Hoffenheim'a transfer olduğum için çok mutluyum. Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden biri olduğu gibi özellikle genç oyuncular için de mükemmel bir üne sahiptir. Takıma katılmak adına heyecanlıyım. Hemen başlayacağım için çok mutluyum" dedi.