Transferin hızlı takımı Hatayspor’dan 1 numaralı imza... Munir’le yollarını ayıran Bordo-Beyazlılar, bir süredir kaleci arayışı içerisindeydi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, Werder Bremen forması giyen 26 yaşındaki Alman kaleci Michael Zetterer ile anlaştı. Başarılı file bekçisinin birkaç güne kadar Türkiye’ye gelerek Hatayspor’la resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Hatayspor önceki gün de orta sahaya Musa Çağıran takviyesi yapmıştı.