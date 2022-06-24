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Son dakika transfer haberi! Hatayspor'a Alman kaleci: Michael Zetterer

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdüren Hatayspor, Werder Bremen forması giyen 26 yaşındaki Alman kaleci Michael Zetterer ile anlaştı.

24 Haziran 2022, Cuma 08:46 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi! Hatayspor'a Alman kaleci: Michael Zetterer

Transferin hızlı takımı Hatayspor’dan 1 numaralı imza... Munir’le yollarını ayıran Bordo-Beyazlılar, bir süredir kaleci arayışı içerisindeydi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, Werder Bremen forması giyen 26 yaşındaki Alman kaleci Michael Zetterer ile anlaştı. Başarılı file bekçisinin birkaç güne kadar Türkiye’ye gelerek Hatayspor’la resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Hatayspor önceki gün de orta sahaya Musa Çağıran takviyesi yapmıştı.

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