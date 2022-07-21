Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Güven Yalçın'ın yeni takımı resmen açıklandı. İtalya Serie B ekiplerinden Genoa, Güven Yalçın'ı transfer ettiğini duyurdu.

2018'de Leverkusen'in altyapısından Beşiktaş kadrosuna katılan Güven Yalçın, 2020-21 sezonunun ikinci yarısını Lecce'de kiralık geçirmişti. Daha sonra Beşiktaş'a dönen 23 yaşındaki oyuncu 2021-22 sezonunun sona ermesiyle birlikte biten sözleşmesi doğrultusunda serbest kalmıştı.

Yeni sezonda İtalya Serie B'de mücadele edecek Genoa, bu yaz Güven Yalçın'ın Lecce'den eski takım arkadaşı 33 yaşındaki golcü Massimo Coda'yı da kadrosuna katmıştı.