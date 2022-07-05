Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 19. sırada tamamlayarak lige veda eden Göztepe , Spor Toto 1. Lig'de yeniden Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek. İzmir ekibi bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer sezonunda Nijeryalı forvet Obinna Mamah ve İngiliz orta saha Romal Palmer'le sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, Galatasaray 'dan orta saha Berkay Atay'ı da kadrosuna dahil etti. Galatasaray altyapısında futbola başlayıp profesyonel olan 19 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi. Takımla idmanlara çıkan Berkay, kanatlarda da görev yapıyor.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)