İHA'nın haberine göre Fenerbahçe , genç oyuncularından Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı. Sezonun ikinci yarısında Giresunspor forması giyecek Gümüşkaya, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı.





Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Boluspor'da geçiren Muhammed Gümüşkaya, bu sezon özellikle Vitor Pereira döneminde dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 18 maça çıkan genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda da Helsinki'ye karşı iç sahada galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımın Antalya kampında TRT Spor'un sorularını yanıtlarken Muhammed Gümüşkaya'yı kadrolarına katmak istediklerini belirtmişti. Yaptığı açıklamada Hakan Keleş, Galatasaray 'dan Alpaslan Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ı da kadrosunda görmek isteyeceğini aktarmıştı.