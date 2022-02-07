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Son dakika transfer haberi! Giresunspor Benfica'dan Chiquinho'yu kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi! Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Portekiz kulübü Benfica'nın formasını giyen Chiquinho'yu sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 16:27 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi! Giresunspor Benfica'dan Chiquinho'yu kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi... Süper Lig 'de ara transfer dönemi yarın sona eriyor. Kulüpler devre arasında takımlarını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Benfica forması giyen Chiquinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi yapan Çotanaklar, transferi "GZT Giresunspor'umuz Portekiz Süper Lig takımı Benfica'dan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Chiquinho'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz." ifadeleriyle açıkladı.

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