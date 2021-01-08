Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da fırtına gibi esen Alexander Sörloth, yaz ayında büyük bir kriz yaratarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu. Burada bekleneni veremeyen ve Leipzig formasıyla sadece 3 maçta 90 dakika oynayan Norveçli futbolcu için Galatasaray, devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılılar, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

TRABZON SÖZLEŞMEYE MADDE KOYDURMUŞTU

Alexander Sörloth için Leipzig ile yapılan sözleşmeye ek madde koyduran Trabzonspor, Norveçli futbolcunun Türkiye'ye transferi durumunda öncelikli takımın kendileri olacağına dair madde koydurmuştu. Ancak Trabzonspor'un Sörloth ile ilgili bir tasarrufu olmadığı için, Galatasaray'ın bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmasında bir engel bulunmuyor.

G.SARAY İÇİN TEK SORUN MAAŞ

Galatasaray'ın bu transfer için önündeki tek sorun golcü futbolcunun aldığı maaş. Yıllık ücreti bonuslarla birlikte 4.5 milyon euro olan Sörloth'un maaşında indirim yapması için ayrıca bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

LEIPZIG KARARINI VERDİ

Leipzig, Sörloth ile ilgili kararını verdi. Alman ekibi 20 milyon euro bonservis bedeli verdiği Norveçli'nin 50 milyon euroya satılması hedefini belirledi. Bu doğrultu da sürekli oynayarak hazır hale gelebilmesi için bir Red Bull çatısı altından bir diğer takım olan Salzburg'a gönderilmesine karar verildi. Alexander Sörloth, ligin ikinci yarısında Salzburg'da giyecek.

Norveçli santrforun bu sezon Leipzig formasıyla 16 maça çıktı ve sadece 1 gol attı. Attığı tek golü de temsilcimiz Başakşehir'in ağlarına göndermişti.