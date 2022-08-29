Galatasaray , PSG'den Mauro Icardi transferi için görüşmelerini sürdürürken sürpriz bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'ın yanı sıra daha önce ismi Fenerbahçe ile de anılmış olan Arjantinli golcü için Trabzonspor devreye girdi.





Görüşme gerçekleşti

L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması için PSG ile görüşmelerini sürdürürken bir başka Türk kulübü, Arjantinli oyuncu için bilgi aldı. Trabzonspor, gerçekleştirdiği görüşmede Mauro Icardi transferinin şartlarını sordu.

Icardi sıcak bakmıyor

L'Equipe, Galatasaray ile görüşmelerde bulunan Icardi'nin Trabzonspor'un teklifine sıcak bakmadığını aktarıyor. İlk etapta Türkiye'ye gelmeye pek yanaşmayan Mauro Icardi'nin sonrasında ikna olduğu belirtilmişti. Arjantinli oyuncu, Galatasaray'a yeşil ışık yakarken Trabzonspor'un teklifine ise şimdilik olumlu yaklaşmadığı ifade edildi.