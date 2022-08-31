Galatasaray 'ın kadrosuna katmak adına görüşmelerde bulunduğu ve transferini bitirmeye çok yaklaştığı Mauro Icardi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor 'un da transfer ihtimaline ilişkin bilgi aldığı Mauro Icardi için Fenerbahçe devreye girdi.

Maliyet araştırması yapıldı

Maxi Gomez transferini bitirme noktasına gelen Fenerbahçe, golcü transferinde opsiyonları adına da temaslarını sürdürüyor. Son saatlerde gündeme gelen isim Mauro Icardi oldu.

L'Equipe'in haberine göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın görüşmelerde bulunduğu Icardi için temaslara başladı. Galatasaray ile PSG arasındaki anlaşma henüz tamamlanmamışken Fenerbahçe'nin oyuncunun maliyeti ile ilgili bilgi aldığı ve bunun incelendiği ifade edildi.

Oyuncu olumlu bakıyor

Mauro Icardi için geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un da devreye girdiği aktarılmıştı. Fakat Arjantinli oyuncunun bu transfere olumlu bakmadığı ifade edilmişti.

L'Equipe İstanbul'dan Fenerbahçe'nin ilgisine ise Icardi'nin olumlu yaklaştığını aktarıyor. Geçtiğimiz günlerde eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun buradan memnun ayrıldığı belirtilmişti. Icardi şimdi Fenerbahçe'ye transfer ihtimaline de sıcak bakıyor.