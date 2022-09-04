Galatasaray 'da Cengiz Ünder ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takım, Marsilya'da Igor Tudor'un gelmesi sonrasında forma şansı bulamayan milli futbolcu Cengiz Ünder için harekete geçmişti.

Teknik direktör Okan Buruk'un da istediği isimlerden birisi olan Cengiz için sarı kırmızılı takımın yöneticileri Fransız ekibe kiralama teklifinde bulundu. Marsilya'dan bu teklife yanıt geldi. Galatasaray'ın milli futbolcu için yapılan kiralama teklifine Fransız ekibinden olumsuz yanıt geldi.

TUDOR'UN GELİŞİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Geçen sezonun başında Roma'dan Marsilya'ya 8.4 milyon euro bonservis ile giden Cengiz Ünder, çıktığı 47 maçta 13 gol 6 asistlik performansla oynadı. Ancak bu sezon Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Igor Tudor ile anlaşamayan Cengiz'in takımdan ayrılmak istemesi üzerine Galatasaray harekete geçmişti.

NANTES MAÇINDAKİ DEĞİŞİKLİK MORALİNİ BOZDU

Cengiz bu sezon oynanan 6 maçın 5'inde görev aldı. 3 maça ilk 11'de çıkan milli futbolcu 2 maçta sonradan oyuna girerken 1 maçta yedek kulübüsünde kaldı. Özellikle ligin 3. haftasında oynanan Nantes maçının 65. dakikasında oyuna giren Cengiz, 83'te değişiklik tabelasında numarasını görünce şaşkına dönmüş ve göz yaşlarını tutamamıştı.

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