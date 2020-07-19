Yeni sezon planlamasına erkenden başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Omar Elabdellaoui ve Oğulcan Çağlayan’ı bitiren Cim Bom, özellikle kanat takviyesine önem veriyor. Onyekuru Monaco’ya döndü, Feghouli’nin geleceği belirsiz. Fatih Terim’in istediği oyuncu ise Trezeguet...

Kasımpaşa’da oynadığı süreçte Cim Bom’un kapısından dönen Mısırlı yıldız bu kez Aslan olmaya yakın. Aston Villa’nın son maçında 64. dakikada kenara alınan ve İngiliz basınında mutsuz olduğu yönünde haberler çıkan Trezeguet, Galatasaray’a gelmek istiyor.

Aston Villa’nın Premier Lig’de kalma umutları iyici azalırken, 25 yaşındaki futbolcu kariyerine alt ligde devam etmeyeceğini kulübüne iletti.

Önce oyuncu sonra kulüp

Galatasaray Yönetimi, bu hafta menajer William D’Avila ile bir görüşme gerçekleştirecek ve oyuncu cephesini tamamen çözecek. D’Avila’dan sonrasında Aston Villa ile temas kurması istenecek. Sarı- Kırmızılılar, 2023’e kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncuyu 2 yıllık kiralama formülüyle renklerine bağlamak istiyor.

Samatta da gündemde

Aston Villa küme düşmesi halinde maliyeti aşağı çekmek için pek çok oyuncusunu gönderecek. Bu durumu fırsat bilen Galatasaray, geçen yaz döneminde istediği Samatta konusunda da girişimlerde bulunacak. 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet için aynı Trezeguet’te olduğu gibi kiralama opsiyonu devrede. Sarı-Kırmızılılar, başarılı hücumcuyu renklerine bağlamak adına