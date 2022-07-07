Galatasaray 'da transferde atağa kalktı. Sarı-Kırmızılı takım Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli golcüsü Haris Seferovic için girişimlerde buunuyor. Sarı-Kırmızılı takım, Başakşehir'in de istediği golcüyü kiralık satınalma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

6 milyon Euro istiyorlar

Galatasaray oyuncuyu kiralamak istiyor. Benfica ise gözden çıkardığı İsviçreli golcü için Sarı-Kırmızılı takımdan 6 milyon Euro talep ediyor.

İki takım arasındaki pazarlıklar devam ederken Seferovic Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Portekiz kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcü aynı zamanda İsviçre Milli Takım forması giyiyor. Geçen sezon toplamda 15 maçta süre alan Seferovic, 5 gol atmıştı.

Yakup Çınar - Fanatik Özel











