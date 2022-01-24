Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Daha önce Okan Kocuk'u yeniden kadrosuna katmak isteyen Aslan için İspanyol basınından Mundo Deportivo flaş bir iddia ortaya attı.

Buna göre Galatasaray 'ın, La Liga devi Barcelona'nın kalecisi İnaki Pena ile yaptığı görüşmelerde önemli yol katettiği ve bu transferde sona geldiği bilgisine ulaşıldı.

A Takım'da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki genç file bekçisinin, süre alabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Bu anlamda Pena'nın, sezon sonuna kadar Cim Bom'a kiralanma ihtimali bulunuyor.







