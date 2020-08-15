Yeni kaleci arayışı doğrultusunda birçok isimle görüşen Galatasaray, Fatih Terim'in isteği üzerine Fatih Öztürk'te karar kıldı. Sözleşmesi 1 yıl daha devam etmesine rağmen, Kasımpaşa'nın bonservisinde kolaylık sağlamak amacıyla serbest bıraktığı 33 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti. 2 yıllık anlaşma sağlanan Fatih, Muslera dönene kadar Galatasaray'ın kalesini koruyacak ve Okan'la forma rekabetine girecek.

Kasımpaşa'dan önce Akhisarspor, Trabzonspor, 1461 Trabzon, Eyüpspor, Gölcükspor ve Yurtkur için de ter döken tecrübeli eldiven, Akhisarspor'da oynadığı dönemde 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

(MİNİ YORUM) Tunç Kayacı: Hazır kaleci!

Fatih Öztürk, Trabzon'dan ayrıldıktan sonra Akhisar'da yıldızı parlayan bir kaleci. Okan hocayla önemli işler yaptı. Lukac'a rağmen kaleyi bırakmadı. Kasımpaşa'da 44 gol yemesi kafa karıştırmasın, önünde oynayan savunma dörtlüsü tamamen değişti. İyi defansla iyi olursun, kötü defansla şansın pek yoktur. Galatasaray'a karşı uzun süredir devam eden isteği, lig tecrübesi, maç sayısı, kalecilik yetenekleri, Muslera dönene kadar büyük bir avantaj olacak. Okan'a da rekabet ortamı yaratır. Galatasaray deyim yerindeyse al, koy denebilecek hazır bir kaleci aldı.