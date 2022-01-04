Geniş bir kadro operasyonuna hazırlanan ve bir yandan takıma tecrübeli isimler katarken, diğer taraftarın gençleştirme operasyonunu sürdüren Galatasaray 'ın özellikle İskandinav oyunlara ilgisi giderek artıyor. Bu doğrultuda bir süredir Bodo Glimt'in parlayan yıldızı Ola Solbakken'le görüşen Sarı Kırmızılılar'ın mutlu sona çok yakın olduğu ortaya çıktı. Menajeri 2 haftaya yakın süre İstanbul'da kalan 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la olan flörtü, Norveç'te de yakından takip ediliyor. Ülke basınına göre Galatasaray cephesi hem oyuncuyla hem de Bodo Glimt'le anlaşma sağlamış durumda ve tarafların imza için geri sayımda olduğu belirtiliyor.

Konferans'ta adını duyurdu

Solbakken'in manejerinin de operasyonu sonlandırmak amacıyla Norveç'e döndüğü ve Bodo Glimt'le prosedürleri halletmeye çalıştığı iddia edildi. Haberlere göre Galatasaray bu transferi düşük bir bonservis bedeliyle tamamlayacak ve uzun süreli , içerisinde çıkış maddesi de bulunan bir sözleşme yapılacak. Her iki kanatta da oynayabilen 1.86 boyundaki solak yetenek Ola Solbakken, bu sezon 10 resmi maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. Özellikle Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçta attığı 4 gol, genç oyuncunun Galatasaray'ın radarına girmesini sağladı.