Galatasaray transferde durdurulamıyor... Mauro Icardi'yi, KAP'a bildiren, Yusuf Demir'i açıklamaya hazırlanan, Matthias Rose Jensen ile Milot Rashica transferlerini de duyurmak için son görüşmeleri yapan Sarı-Kırmızılılar bir bomba daha patlatıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Cim Bom son olarak Manchester United forması giyen İspanyol yıldız Juan Mata ile her konuda anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1.8 milyon Euro karşılığındaki teklife 'evet' dediği kaydedildi.

Masaya 8 milyon Pound yıllık ücret isteyerek oturan Mata, Erden Timur'un pazarlığı sonucunda söz konusu rakamı kabul etti.

Sabah geliyor

Cim Bom tecrübeli oyuncuyla görüşmelere başlandığını da resmen KAP'a bildirdi. FANATİK'in ulaştığı bilgiye göre yıldız oyuncunun sabah saat 10.00'da Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Kariyerinde Valencia, Chelsea ve Manchester United formaları giyen Mata için toplam 71.43 milyon Euro bonservis ödendi.











