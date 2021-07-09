Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'dan, Gedson Fernandes'i 500 bin Euro karşılığında kiralamıştı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geldiği ilk günlerde beklenen performansı gösteremese de son haftalarda oynadığı futbolla takıma büyük katkı sağlamıştı. Ancak Portekizli futbolcunun çabası, Galatasaray 'a şampiyonluğu getirmeye yetmemişti. Cim Bom uzun bir süredir Gedson Fernandes'i yeniden kiralamak için girişimlerde bulunuyordu. Galatasaray ve Benfica arasında yapılan görüşmelerde artık sona gelindi.

Problem çözüldükten sonra...

İki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Ancak arada sadece ufak pürüzler kaldı. Portekiz ekibi 2 milyon Euro'luk kiralama bedelinin yanında, satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istiyor. Hâl böyle olunca yaşanan ufak pürüz, transfer sürecinin az bir süre olsa da uzamasına neden oldu. Bu problem çözüldükten sonra Gedson Fernandes, 1 sezon daha Sarı- Kırmızılı formayı giyecek.







