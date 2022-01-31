MENÜ

Son dakika | Transfer haberi: Galatasaray, Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi... Galatasaray, Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı 6 aylığına kiraladı. Pulgar'ın İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu.

31 Ocak 2022, Pazartesi 16:44 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Transfer haberi: Galatasaray, Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı

Orta saha transferini öncelik olarak belirleyen Galatasaray , aradığı ismi İtalya'da buldu. Galatasaray, Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı. Galatasaray, Pulgar'ı Fiorentina'dan 6 aylığına kiraladı.

Geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferinin İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Şili Millî Takımı kadrosunda bulunan Erick Pulgar, 3 Şubat Perşembe günü İstanbul'a gelecek.

İlgili Haberler
Erick Pulgar kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri


2015'te Şili ekibi Universidad Catolica'dan Bologna'ya transfer olarak İtalya'ya gelen Pulgar, 2019'da 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina kadrosuna katılmıştı. Şili Millî Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 2'si kupada olmak üzere Fiorentina ile toplam 8 maça çıkarken 441 dakika süre aldı. 

FANATİK ÖZEL | Yakup Çınar



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...