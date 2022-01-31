Orta saha transferini öncelik olarak belirleyen Galatasaray , aradığı ismi İtalya'da buldu. Galatasaray, Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı. Galatasaray, Pulgar'ı Fiorentina'dan 6 aylığına kiraladı.

Geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferinin İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Şili Millî Takımı kadrosunda bulunan Erick Pulgar, 3 Şubat Perşembe günü İstanbul'a gelecek.





2015'te Şili ekibi Universidad Catolica'dan Bologna'ya transfer olarak İtalya'ya gelen Pulgar, 2019'da 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina kadrosuna katılmıştı. Şili Millî Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 2'si kupada olmak üzere Fiorentina ile toplam 8 maça çıkarken 441 dakika süre aldı.

FANATİK ÖZEL | Yakup Çınar







