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Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Berk Balaban'ı Niğde Anadolu FK'ya kiraladı

Galatasaray, transfer döneminin son gününde 22 yaşındaki kalecisi Berk Balaban'ı sezon sonuna kadar TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Niğde Anadolu FK'ya kiraladı.

08 Şubat 2022, Salı 18:13 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Berk Balaban'ı Niğde Anadolu FK'ya kiraladı

Galatasaray , 22 yaşındaki kalecisi Berk Balaban'ı kiralık gönderdi. Genç oyuncu, sezon sonuna kadar Sarı Kırmızılı ekibin pilot takımı olan Niğde Anadolu FK'da forma giyecek. Sezon başı Avrupa Ligi Elemeleri'nde Fernando Muslera'nın kırmızı kart görmesiyle St. Johnstone maçında oyuna giren Berk, 33 dakika süre aldı.

Galatasaray altyapısından yetişen Berk, 2020/21 sezonunu Ankaraspor'da kiralık geçirmiş ve 10 maça çıkmıştı.

Niğde Anadolu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 8 puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray, Erkan Süer, Atalay Yıldırım, Sarper Çağlar, Eren Aydın gibi genç isimlerini de tecrübe kazanması için Niğde'ye göndermişti.

Metin Karabaş

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