Son dakika transfer haberi! Galatasaray Barış Alper Yılmaz planı!

Galatasaray ’ın transferini son aşamaya getirdiği Barış Alper Yılmaz planı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü’nden 1.5 milyon euroya transfer edecekleri 21 yaşındaki futbolcudan para kazanmayı amaçlıyor.

Bu futbolcu için büyük beklenti içerisinde olan sarı-kırmızılıların scout ekibinin, yetenekli futbolcu için hazırladığı raporda, “En geç 1 sene sonra fiyatı 10 milyon euro olur” ifadesine yer verdiği öğrenildi. Bunun üzerine yönetimin, bir alt ligde mücadele eden 21 yaşındaki bir oyuncu için 1.5 milyon euro (yaklaşık 15 milyon lira) bonservis ödemeyi kabul ettiği ortaya çıktı. Burak Elmas yönetimi de diğer büyük kulüplerin de gündeminde olan genç futbolcuyu kaptırmamak için elini çabuk tuttu ve mutlu sona ulaştı.

Keçiörengücü Yönetimi ve futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların, oyuncu kanadındaki menajer sorunlarının halledilmesini beklediği ortaya çıktı. Cim-Bom’un 21 yaşındaki futbolcu ile 5 senelik kontrat yapacağı dile getirildi. (Skorer)