Son dakika haberi… Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim yönetiminde devam eden Galatasaray , 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı PSV Eindhoven maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte yeni sezon için umutlu olan taraftarlar, gelecek yeni transferleri bekliyor.

İlk iş olarak Fatih Terim'i Florya'ya geri döndüren Burak Elmas, mazbatasını aldıktan sonra transferde düğmeye basacak. Galatasaray'ın transfer çalışmalarında hızlı adımlar atması beklenirken İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi.

Kariyerinde son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho için Galatasaray'ın ilgisinin olduğu iddia edildi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Çin'den ayrılan eski Barcelonalı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar, bu transferde Atletico Madrid ve Flamengo gibi güçlü ekiplerle yarışacak.

Yıldız oyuncunun transfer tekliflerini iyi değerlendirerek karar vermesi bekleniyor. Paulinho'nun Avrupa'ya dönmesine kesin gözüyle bakılırken, transfer için yarışan tüm takımların eşit şansa sahip olduğu belirtildi.

32 yaşındaki orta saha, 2019 yılında Barcelona'dan Çin'e tam 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kariyeri boyunca 487 maça çıkan Paulinho, 130 gol ve 55 asistle oynadı. (Sabah)