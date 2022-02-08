Fenerbahçe ’de taraftarlar ve camia bugün sona erecek ara Transfer döneminde takımda en önemli eksik olarak öne çıkan sol bek için sürpriz bekliyor. Sarı lacivertlilerin bir diğer Süper Lig ekibi olan Kasımpaşa’nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı’yı takas yoluyla kadrosuna katmak için yaptığı görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

SiNAN GÜMÜŞ VE BURAK KAPACAK ÖNERiLiYOR

U21 Milli Takımı’nda da oynayan genç yıldız adayının yanı sıra bir başka sol bek adayı ise Uğur Çiftçi. 29 yaşındaki yıldız oyuncu için Sivasspor ’un 3 milyon Euro istemesi yüzünden geçtiğimiz hafta tıkanan transfer görüşmeleri için son çabalar bugün son saatlere kadar sürecek. Fenerbahçe’nin her iki yerli transferi için de Sinan Gümüş ve Burak Kapacak’ı önerdiği edinilen bilgiler arasında. (Hürriyet)