27 yaşındaki forvetin Yunan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyordu ancak iki taraf bir türlü anlaşamayınca AEK Livaja'yı serbest bıraktı. Bu sezon toplam 25 maça çıkan Hırvat forvet 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Dinamo Zagreb altyapısından yetişen, Hajduk Split, Inter, Genoa, Atalanta, Las Palmas ve Rubin Kazan gibi köklü kulüplerde oynayan Livaja'nın bonservis bedeli yaklaşık 2 milyon euroydu. Oyuncu şu an serbest ve istediği takımla sözleşme imzalayabilir.

Öte yandan geçen sezon Yunanistan Ligi'nde hem en fazla şut çeken hem de en fazla şut pası veren AEK oyuncusu Marko Livaja'ydı.