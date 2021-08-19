Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan Fenerbahçe 'ye bedelsiz olarak transfer olan Mame Thiam, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakılmış, Senegalli forvete de kendisine takım bulması iletilmişti.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor 'un transfer etmek istediği Mame Thiam, Yeşil-Beyazlı kulüple anlaşmaya varırken transferin önündeki tek engel olarak Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin arasındaki 'sonraki satıştan pay' maddesi olduğu öğrenildi. Ufak pürüzlerin giderilmesi halinde 28 yaşındaki golcü yeni sezonda Konyaspor forması giyecek.

8 gol, 4 asistle oynadı

Fenerbahçe formasıyla 2020/2021 sezonunda 34 maça çıkan Thiam, 8 gol, 4 asistlik katkıda bulunmuştu. 2019/2020 sezonunda da Kasımpaşa'da 28 maçta 12 gol, 8 asist yapmıştı.

Esat Soydabircan-Fanatik.com.tr







