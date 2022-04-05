Vedat Muriqi yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Ara transfer döneminde Mallorca'nın yolunu tutan Vedat Muriqi'nin İspanya'daki kariyeri müthiş başlamış ve Kosovalı golcü ilk 3 haftada 2 gol, 1 asist yaparak La Liga'da ayın futbolcusu adayları arasında gösterilmişti. Ancak takip eden 6 haftada bir anda tepetaklak olan 27 yaşındaki golcü, tüm maçlarda 90 dakika forma giymesine rağmen gol sevinci yaşayamadı.

VEDAT MURIQI'DE MALLORCA OPSİYONUNU KULLANMAYACAK

İspanyol basınındaki haberlere göre, Ligde 7 haftadır mağlup olan ve küme düşme potasında yer alan Mallorca, Vedat Muriqi'nin 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Yeni sezon öncesi Lazio'ya dönmeye hazırlanan Vedat Muriqi, İtalyan devinin de planları arasında yer almıyor.

FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTI, GÖZLER LAZIO'DA

Geçtiğimiz haftalarda Lig Radyo'ya konuşan, Türkiye'nin büyük takımlarının hepsinden teklifler aldığını söyleyen ve "Geri döneceğim" diyen Vedat Muriqi için Fenerbahçe 'nin temasa geçtiği belirtildi. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde oyuncuyla anlaşma sağlarken, şimdi gözler Lazio'ya çevrildi. Fenerbahçe, Lazio ile de el sıkışırsa -yeni teknik direktörün de onay vermesi halinde- Vedat Muriqi gelecek sezon kiralık olarak Sarı Kanarya'ya dönecek.

VEDAT MURIQI'NİN FENERBAHÇE KARNESİ

Vedat Muriqi 2019-20 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Süper Lig 'de Sarı-Lacivertlilerle çıktığı 32 maçta 15 gol, 6 asistlik performans sergileyerek taraftarların kısa sürede sevgilisi olmuştu. Fenerbahçe 27 yaşındaki Kosovalı golcüyü 1 sezon sonra Lazio'ya 19,92 milyon euro gibi astronomik bir rakama satmıştı.