Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe , transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Fenerbahçe, Tiquinho Soares ile ilgileniyor

Sportime sitesinde yer alan habere göre; VavaCars Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic'i gündemine alan sarı-lacivertli takım, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen Tiquinho Soares ile de ilgileniyor.

Sezon sonuna kadar kiralık

Haberde, Kanarya'nın 31 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu olmaksızın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye de gol atmıştı

Brezilyalı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı hem Yunanistan'da hem de İstanbul'da gol atmayı başarmıştı.

Bu sezonki performansı

Yunan kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 31 maçta 9 gol kaydetti.

Tiquinho Soares kimdir?

Tiquinho Soares, daha önce Fortaleza, Alagoano, America-RN, Sousa, Botafogo, Paraibano-PB, Pelotas-RS, Nacional, Vitoria Guimares, TJ Jinmen Tiger, ve Porto gibi takımların da formasını giymişti. 31 yaşındaki forvet oyuncusu 1,87 boyunda ve sağ ayakla oynuyor. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri de 6 milyon euro olarak görülüyor.