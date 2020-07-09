Son dakika haberi... Gelecek sezon genç ve maliyeti uygun yerli isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Mert Hakan Yandaş'la söz kesmişti. Transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya, Fatih Karagümrük'ün iki yıldızına göz koydu.

Fatih Kuruçuk listede en üstlerde

Avrupa'dan da talipleri olan Fatih Kuruçuk'la ilgilenen Sarı Lacivertli ekip, Karagümrük'le kısa süre içerisinde görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Yerli stoper listesinde en üst sıralarda yer alan Fatih, ''Sezon sonu her şey olabilir. Büyük kulüplerin benimle ilgilendiğini biliyorum" açıklamasını yapmıştı. Fenerbahçe'nin bir başka hamlesi ise Ramazan Civelek için olacak.

Ramazan Civelek yeniden dönebilir

Daha önce 2015 yılında altyapıdan A takıma çıkan ancak ilerleyen dönemde ayrılan Ramazan Civelek yeniden dönebilir.

Futbol takımının sportif direktörlüğünü üstlenecek Emre Belözoğlu’nun genç oyuncuyla görüştüğü ve yeni sezon için takıma çağırdığı iddia edilmişti. Karagümrük’te oynayan 24 yaşındaki Ramazan’ın sözleşmesinde 1 milyon TL’ye Fenerbahçe’ye satış opsiyonu bulunuyor.

Esat Soydabircan / FANATİK ÖZEL