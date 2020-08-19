Transferdeki limit sıkıntısına rağmen üst üste yıldızları açıklayarak renklerine bağlayan Fenerbahçe durdurak bilmiyor! Sarı - lacivertliler, Trabzonspor'un yıldızlarından Anthony Nwakaeme ile de temasa geçti.

Belözoğlu, Nwakaeme'nin menajeri ile görüştü

Yeni sezonda sportif direktör olarak görev yapması beklenen Emre Belözoğlu, sözleşmesinde özel bir çıkış maddesi bulunduğu belirtilen Nwakaeme'nin menajeriyle görüştü.

Belözoğlu'na yanıt ise "Düşünmek için zaman istiyoruz" oldu.

Nwkaeme'nin çıkış bedelininin 6 milyon Euro olduğu kaydediliyor. Neymar örneğinde olduğu gibi oyuncu bu bedeli kendisi de ödeyerek kulüpten ayrılabilir. (Ajansspor)







