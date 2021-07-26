Fenerbahçe 'de son dönemde transferde hücum oyuncularına yönelik iddialar sıklaşmıştı. Ancak yönetim, sağ bek için de harekete geçti. Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasının ardından bu bölgede Nazım Sangare tek kalmıştı. Kanarya, savunmanın sağını Aleix Vidal ile takviye etmek için kolları sıvadı. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden O Jogo'da yer alan habere göre Sarı-Lacivertli ekip, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yaptı.

Pereira çok istiyor

Gazete, Fenerbahçe'nin Vidal'e 2.5 milyon Euro maaşla 2+1 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı. Yıldız futbolcunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Sağ açık olarak adını duyuran deneyimli futbolcu son yıllarda sağ bekte oynamaya başladı. 3'lü defans sistemini tercih eden Vitor Pereira'nın Vidal'i çok istediği belirtildi. Yönetim, kısa sürede transferi bitirmeye kararlı.

Hem Barça hem Real

Vidal, Barcelona altyapısında yetişti. Daha sonra Real Madrid altyapısına geçti. İspanyol oyuncu asıl patlamayı Sevilla'da yaptı. Barça, 2015'te eski oyuncusunu 17 milyon Euro'ya transfer etti. Vidal, 3 sezon sonra 9.3 milyon Euro'ya Sevilla'ya geri döndü.