Son iki sezonda Eljif Elmas ve Vedat Muriqi transferleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe’nin elindeki oyunculara teklifler yağıyor. Bu sezon kadroya katılan Thiam, Mert Hakan Yandaş ve Samatta’nın yanı sıra gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Altay Bayındır’a da talip çıktı. Devre arası transfer döneminde olmasa da, sezon sonunda ayrılıklar olacak. Sarı-Lacivertli ekip özellikle kaleci Altay Bayındır’ın transferinden büyük gelir bekliyor.

DEVRE ARASI SICAK BAKMIYOR

Gelen bilgilere göre Altay’ın temsilcisi, İtalya’dan talipleri olan yıldız file bekçisi için, İtalyan menajerlerle irtibata geçti. Bu konu Fenerbahçe Yönetimi’ne iletildi. Sarı-Lacivertliler, 20 milyon eurodan aşağıya gelecek olan bir teklifi kabul etmeyeceklerinin altını çizdiler. Altay ise devre arasında takımdan ayrılmak istemiyor. Genç kalecinin hedefi, sezonu Fenerbahçe ile şampiyon tamamlamak ve şampiyon takımın kalecisi olarak Avrupa’ya gitmek. Altay’a İtalya dışından da bazı tekliflerin olduğu belirtildi.

THIAM'A 3 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Thiam’a ise Çin, Katar ve Arabistan’dan teklifler geldi. Tecrübeli isim için önerilen en yüksek bonservis miktarı ise 3 milyon euro. Fenerbahçe Yönetimi yapılacak görüşmeler sonrasında son kararını verecek. Sezon başında Galatasaray’ın elinden alınan Mert Hakan Yandaş’la da 2 İspanyol ve 2 Rus takımı ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler’in Mert Hakan konusunda teknik heyetin kararına göre hareket edeceği bildirildi. Bir diğer isim Samatta’yı da bir Belçika takımı gündemine aldı. O takımın Club Brugge olduğu kaydedildi. (Akşam)