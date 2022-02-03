Bu transferde iki etken etkili oldu. İsmail Kartal orta sahaya 6 ve 8 numara oynayabilecek bir oyuncu istiyordu. Gustavo’nun tek yönlü oynaması, Sosa’nın tempoyu kaldırmakta zorlanması gibi etkenler sonrası arayış başladı. Ancak hem yabancı kontenjanı hem de mali sıkıntılar sebebiyle bu bölgeye transfer yapmak kolay değildi.

Watford düşmezse gidecek

Sezon sonu yeni bir teknik adamın gelecek olması da bonservisli oyuncunun risk taşıması anlamına geliyordu. Buradan hareketle yerli bir isimle çözüm arandı ve Ozan’ın en doğru seçenek olduğuna karar verildi. Pereira’nın sistemine uymadığı için Watford’a gönderilen ve İngiltere’de istediği kadar forma şansı bulamayan Ozan, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Watford ligde kaldığı taktirde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan yeniden İngiltere’ye gidecek.

Özel uçakla geldi

Ozan Tufan, İngiltere’den özel uçakla İstanbul’a getirildi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen milli futbolcuyu, yetkililer karşıladı. Fenerbahçe Kulübü, Ozan’ın sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giyeceğini resmen açıkladı. (Milliyet)