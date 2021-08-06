Fenerbahçe ’de farklı bölgelere en az 3 takviye yapılacak. Ancak taraftarın en çok merak ettiği transfer , yeni gelecek golcünün kim olacağı. Ali Koç, adı en çok ön plana çıkan isim olan Vedat Muriç için net bir şekilde ‘gündemimizde yok’ dedi. Sarı-Lacivertliler, Flamengo’nun 20 yaşındaki golcüsü Rodrigo Muniz için ise bir süredir görüşmeleri yürütüyor. Middlesbrough’nun da bu oyuncuyu istemesi nedeniyle Flamengo ile bir türlü anlaşma sağlanamadı. Napoli’li Andrea Petagna bir diğer adaydı . Forvet transferi konusunda İtalya’d an yeni bir iddia geldi. Fenerbahçe’nin, Spezia’da geçen sezonki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken M’Bala Nzola için Sarı-Lacivertliler’in bir süredir girişimde bulunduğu kaydedildi.

25 maç, 11 gol

Kanarya’nın 24 yaşındaki forvet için 4.5 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı ve İtalyan ekibinden yanıt beklediği kaydedildi. Haberde, Spezia’nın bu bedeli kabul etmesinin zor olduğu, Fenerbahçe’nin golcü oyuncu için rakamı daha da yükseltmesi gerektiği yorumu yapıldı. Bir ara Trabzonspor ’un da gündemine gelen Angolalı yıldız, geçen sezon bedelsiz imza attığı Spezia’da 25 lig maçına çıkıp 11 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.