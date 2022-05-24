Belotti, Gabigol, Seferoviç, Sörloth... Fenerbahçe , Jorge Jesus’un en çok önem verdiği forvet transferinde hedefi bu kez 12’den vurmak istiyor. Aday çok. Maliyet hesapları, oyuncunun sisteme uyumu, form durumu... Seçim yapmak kolay olmayacak. İşte golcüde son durum!

Kulaklar Belotti'de

Torino’yla sözleşmesi bitecek olan Andrea Belotti, geleceğiyle ilgili kararını kısa sürede açıklayacak. İtalyan basınına göre yıldız futbolcu, Bordo-Beyazlılar’dan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Belotti’nin peşinde Fenerbahçe’nin dışında İnter ve Milan da var. Ancak 28 yaşındaki forvet, İtalyan ekipleri için öncelikli değil. Yıldız golcü Torino’dan ayrılmaya karar verirse, Sarı-Lacivertliler kendisini ikna etmek için büyük bir operasyona başlayacak.

Gabigol'de satış şart

Jorge Jesus’un forvette bir numaralı hedefi, Flamengo’dan eski öğrencisi Gabigol. Sambacı, Avrupa’da şansını bir kez daha denemeyi çok istiyor. Jesus’la yeniden buluşmak da önceliği. Ancak Brezilya ekibini ikna etmek kolay değil. Flamengo, 2020’de bonservisine 17.5 milyon Euro verdiği 25 yaşındaki oyuncuyu daha düşük bedele bırakmayı düşünmüyor. Yönetim, teklif gelmesi muhtemel oyunculardan Szalai ve Pelkas’ı satarak yaratacağı kaynağı bu transferde kullanabilir. Yani Gabigol’ü alabilmek için önce futbolcu satmak şart gibi görünüyor.

Seferovic'te indirim

Record Gazetesi, Fenerbahçe’nin yıldız futbolcu için Benfica’ya fiyat sorduğunu ve 10 milyon Euro yanıtını aldığını yazmıştı. Portekiz ekibi kapıyı yüksek fiyattan açsa da ciddi bir indirime hazır. Portekiz basınındaki haberlere göre Seferoviç, yeni teknik adam Schmidt’in kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor. Başkan Rui Costa da senelik maaşı 1 milyon Euro olan 30 yaşındaki forveti bir an önce elden çıkarmak istiyor. Bu nedenle Benfica’nın 10 milyon Euro’luk talebinde ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu yazıldı.

Sörloth'ta kapışma

Fenerbahçe’nin forvet adaylarından biri de Alexander Sörloth. Norveçli golcü için Beşiktaş ve şu anda kiralık olarak formasını giydiği Sociedad da devrede. İspanyol ekibi, 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Ancak takımın teknik patronu Algucail, Sörloht’un kalmasını istediğini açıkladı. Leipzig, yeni sezonda da kadroda düşünmediği 26 yaşındaki golcü için gelen teklifleri değerlendirecek. Yönetim, Türkiye’deki tek sezonu olan 2019-20’de Trabzonspor formasıyla 49 maçta 32 gol, 11 asistlik katkı sağlayan Norveçli’yi çok istiyor.