Türkiye'nin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Inter'de kadroda yer bulmakta zorlanacağı belirtilen tecrübeli sol kanat Kwadwo Asamoah konusunda transfer yarışında oldukları belirtildi. Inter'le yeniden anlaşan teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında olmadığı belirtilen Asamoah'ın adı önceki yıllarda özellikle Galatasaray'la ciddi şekilde anılmıştı.

Yılda 3 milyon euro kazanıyor, Inter indirim istiyor!

Transferde ismi Galatasaray'la anıldığı dönemde 2 sene önce bedelsiz olarak Inter'in yolunu tutan Asamoah, Milano ekibinde yılda 3 milyon euro kazanıyor ve kulüp bu ciddi rakamda Ganalı oyuncudan indirim talep ediyor. Gana basınından ghanasoccernet.com'da yer alan habere göre, oyuncuyla Türkiye'nin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor.

Inter'le 1 sene daha sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu için İtalyanların bonservis bedeli isteyip istemeyeceği konusunda ise bir bilgi verilmedi. Hem orta saha hem de kanatlarda oynayabilen 31 yaşındaki oyuncuyu bu sezon Serie A'ya yükselen Crotone'nin de transfer listesine aldığı aktarıldı.

Serbest kalabilir

Asamoah geçen sezon Inter'le sadece 11 maça çıakbilmişti. Ganalı oyuncunun indirim yapmaması halinde Inter'in onu, sözleşmesi bitmeden gönderme ihtimalinin de olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Asamoah'ın serbest kalma ihtimali de bulunuyor.







