Yaz transfer döneminde start verildikten sonra Süper Lig ekipleri transferleri art arda patlatmaya başladı. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar, yeni isimleri transfer etti.

Fenerbahçe , teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona şampiyonluk parolası ile giriyor. Sarı lacivertliler, Lincoln, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna kattı.

Dursun Özbek yönetiminde takımın başına Okan Buruk'u getiren Galatasaray ise Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş gibi isimleri transfer etti.

KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden birisi olan William Carvalho ile ilgili ise sıcak bir gelişme yaşandı. Her iki kulübün yarış içerisinde olduğu ve görüşme gerçekleştirdiği 30 yaşındaki ön libero oyuncusu, İspanyol ekibi Real Betis'in yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Bu gelişmenin ardından transferine artık kesin gözüyle bakılan Carvalho'da transfer savaşını hangi kulübün kazanacağı merak konusu...

Fenerbahçe'de William Carvalho konusunda Jorge Jesus'la daha önce çalışması nedeniyle transferde bir adım önde görülse de Galatasaray'ın yapacağı hamle merakla bekleniyor.



