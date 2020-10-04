Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe atağa kalktı. 15 yeni ismi kadrosuna katan, Diego Perotti transferini açıklamak üzere olan Sarı Lacivertli ekip, Basel'den 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

Almanya doğumlu olan İsviçreli 24 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Basel forması altında çıktığı 42 resmi maçta 15 gol atıp 1 de asist yapmıştı.







