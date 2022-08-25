Süper Lig'de geçen sezon adından söz ettiren Karagümrük, yeni sezon öncesinde Volkan Demirel ile yolları ayırmış ve yerine İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'yu getirmişti.

Yeni sezonda ilk haftayı sahasında Alanyaspor'a 4-2 mağlup olarak kapatan İstanbul ekibi, sonraki haftayı bay geçmiş, ligin 3. haftasında ise deplasmanda Beşiktaş 'a 4-1 kaybetmişti.





TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Matteo Ricci, Ebrima Colley, Lawrence Nicholas, Colin Kazım, Dresevic, Diagne, Magomed Ozdoev ve Shukurov gibi isimleri kadrosuna katan Karagümrük, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe 'nin sol bek oyuncusu Filip Novak için harekete geçti.

ANLAŞMANIN YAPILMASI BEKLENİYOR

Sarı lacivertlilerdeki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçeli yöneticilerle görüşen Karagümrük'ün detayları görüştükten sonra anlaşma yapması bekleniyor.

İlgili Haberler Fenerbahçe'den Austria Wien maçı öncesi taraftarlara uyarı





Novak, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıkıp 3 gol 3 asistlik performansla oynamıştı. Çek futbolcu bu sezon 4 karşılaşmada görev alırken henüz Süper Lig'de forma şansı bulamadı.