PSG, bir süredir transferi adına uğraş verdiği Fabian Ruiz'i kadrosuna kattı. Fransız devi, Napoli'den İspanyol oyuncunun transfer edildiğini resmen açıkladı.

Fransız ekibinden yapılan resmî açıklamada Fabian Ruiz ile 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

PSG'nin Fabian Ruiz transferi için 23 milyon Euro ödediği aktarılmakta. Napoli, 2018'de İspanyol oyuncuyu 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Betis'ten kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecekti.