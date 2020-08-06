Son dakika transfer haberi... Emre Belözoğlu Caner Erkin'i ikna etti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe'de geleceks ezondan itibarek sportif direktörlük görevinde olması beklenen Emre belözoğlu'nun transfer için Sarı Lacivertliler'in eski oyuncusu Caner Erkin'i ikna ettiği belirtildi.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ancak hala hiçbir kulüpler anlaşmayan Caner Erkin transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Adı son dönemde Galatasaray'la da anılmaya başlayan Caner Erkin'i, Emre Belözoğlu'nun ikna ettiği belirtildi.
Trtspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi bugün Batur Altıparmak ile konuşup görüşme günü berlirleyecek.