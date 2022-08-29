Manchester United'daki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Edinson Cavani'nin yeni takımı resmen açıklandı. Uruguaylı golcü, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Valencia ile resmî sözleşme imzaladı.

İspanyol ekibi tarafından yapılan açıklamada, Cavani ile Haziran 2024'e kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Valencia'nın Cavani transferi, Fenerbahçe 'nin Maxi Gomez'i kadrosuna katma çalışmalarına da avantaj sağlayabilir. İspanyol ekibinin yeni golcüsü sonrası Maxi Gomez ile yollarını ayırması bekleniyor.