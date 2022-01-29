Beşiktaş ’tan 2017-18 sezonunun devre arasında 22 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Premier Lig’de umduğunu bulamadı. Kulübüyle yol ayrımında bulunan A Milli futbolcu için son olarak Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City devreye girdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan golcü futbolcu için girişimle bulunan İngiltere İkinci Lig ekibine, Cenk Tosun’dan olumsuz yanıt verildiği belirtildi. Cenk Tosun'un kariyerine premier ligde devam etmek istediği biliniyor.