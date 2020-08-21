Son dakika transfer haberi... Celtic'ten Caleb Ekuban için resmi teklif

Trabzonspor ve Ekuban transfer haberi... İskoç devi Celtic, Trabzonspor'un başarılı hücumcusu Caleb Ekuban için Bordo Mavililer'e resmi teklif yaptı.

21 Ağustos 2020, Cuma 00:05 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi... Celtic'ten Caleb Ekuban için resmi teklif

Son dönemde aldığı ucuz ve kaliteli oyuncularla dikkat çeken Trabzonspor'un Ganalı hücumcusu Caleb Ekuban için İskoç devi Celtic'ten resmi teklif geldi. Yeşil Beyazlılar'ın bir süredir başarılı oyuncu için nabız yokladığı biliniyordu.

5 milyon euroluk teklif...

Gana basınından GHANASoccernet.com'un özel haber olarak verdiği bilgiye göre; Celtic Ekuban için Trabzonspor'a 5 milyon euroluk teklif yaptı ancak ret cevabı aldı. Haberde ayrıca Bordo Mavililer'in 7 milyon euroluk bir teklifi ise kabul etme eğiliminde oldukları belirtildi. 2018/2019 sezonu başında Leeds United'dan 200 bin euroya kiralanan Ekuban, geçtiğimiz sezon başında ise 1 milyon euroya bonservisiyle transfer edilmişti. Ganalı forvet, 34 maçta 10 gol 11 asistlik performans sergilemişti.


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