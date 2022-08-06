Ye ni sezon öncesinde kadrosuna birçok önemli takviye yapan Siyah- Beyazlılar, güçlü bir ekip oluşturmuştu. Emirhan İlkhan’ın sürpriz bir şekilde İtalya Serie A ekibi To rino’ya transferi sonrasında Beşiktaş , orta sahasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu doğrultuda hem listesindeki oyuncular hem de öneriler üzerinden ilerleyen kulübe, menacerler aracılığıyla dünyaca ünlü bir isim teklif edildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid’deki 9 yıllık macerası sonrasında sezon bitimiyle boşa çıkan Isco, Beşiktaş’a önerildi. 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisinden maliyet konusunda bilgi isteyen idareciler, uygun şartlar oluşması halinde bu oyuncuyu gündemine alabilir.

Ismael’den jet hızıyla onay

Teknik direktör Valerien Ismael’e de konuyla ilgili olarak bilgi veren yöneticilerin, Fransız teknik adamdan jet hızıyla olumlu geri aldığı ifade edildi. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal başta olmak üzere, Avrupa’nın birçok kulübünün de hedefleri arasında yer alan tecrübeli futbolcunun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Orhan Yıldırım