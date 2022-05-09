Sahada kozlarını paylaşan Beşiktaş ile Fenerbahçe , transferde de karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Siyah-Beyazlılar, bir süredir Alexander Sörloth için girişimlerde bulunuyordu. Kara Kartal, golcü oyuncu için Leipzig'e 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edip beklemeye geçmişti. Sörloth için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi. Transferde önceliğini kaliteli bir forvete verecek olan Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki yıldızın şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Fenerbahçe, Alman ekibinin kapısını çalarak Sörloth'un bonservisini soracak. Norveçli golcünün menaceri Mike Kjölö'nün önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kjölö'nün hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'yle görüşeceği öne sürüldü.

Sociedad vazgeçmedi

Alexander Sörloth bu sezon Sociedad'ta kiralık olarak forma giyiyor. Mavi-Beyazlılar'ın 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu ancak bunun tarihi geçti. İspanyol basınında çıkan haberlerde ise Sociedad'ın golcü oyuncudan vazgeçmediği, daha düşük bir bedelle Leipzig'e teklif yapacağı öne sürüldü.