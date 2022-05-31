Beşiktaş 'ta seçim sonrası transfer harekatı hız kazandı. Başkanlık görevine devam eden Ahmet Nur Çebi, kongre sonrası ekibine, "Transferlere başlayabilirsiniz" talimatını verdi. 27 Haziran'da start alacak yeni sezon hazırlıklarına kadar önceliği bir santrfor ve bir stoper dışında, kanat transferine hız veren siyah-beyazlılar, Avusturyalı orta saha oyuncusu Hannes Wolf'u listesine aldı. Borussia Mönchengladbach iki sezon önce kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncunun geçtiğimiz sezon başında bonservisini 9.5 milyon Euro'ya almıştı. 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonun ikinci devresini ise Championship'te Swansea City'de kiralık olarak geçirdi.

TEMSILCILERLE ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Bu sezon ağırlıklı olarak orta sahanın solu ve kanatta görev alan Wolf, 10 numara, sağ kanat ve merkezde de forma giyebiliyor. Genç futbolcu için nabız yoklayan siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun maliyetini araştırmaya başladı. Temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, şartları uygun bulursa teklif yapacak.

HANNES WOLF KİMDİR?

Soyadı Türkçe'de 'kurt' anlamına gelen 'Wolf'un kariyerinde Salzburg, Leipzig ve Borussia Mönchengladbach gibi önemli takımlar bulunuyor. Bugüne dek 23 milyon Euro bonservis bedeli ödenen ve Gladbach ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncu, Avusturya'nın alt yaş kategorilerinde milli forma giydi. Bu sezon 27 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı. (Sabah)