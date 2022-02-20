Atakan Karazor transferinde son dakika gelişmesi... Almanya Bundesliga'da Stuttgart formasıyla istikrarlı bir performansa imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Atakan Karazor'a Beşiktaş talip oldu. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere başladı. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş yönetimi, Atakan'ın menajeriyle temasa geçerek teklifini sundu. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor.

ATAKAN KARAZOR'U GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Stoper ve ön libero bölgelerinde oynayan Atakan Karazor, yaz transfer döneminde Galatasaray 'ın gündemindeydi. Stuttgart, sarı-kırmızılılardan 2 milyon euro talep etmiş, Galatasaray'ın bonservisi aşağı çekme teklifini reddetmişti.

Sezon öncesi yerli sayısını artırmak isteyen Fatih Terim'in de Atakan için istekli olduğu bilinirken, gurbetçi oyuncu o dönem yaptığı açıklamada, "Şu an için Galatasaray'la ilgili konuşamam. Ancak menajerim İstanbul'da. Transfer sürecimle ilgili gelişmeleri net olarak menajerim biliyor. Ben şimdilik Stuttgart'a konsantre olacağım. Türkiye'den gelen teklifler takım fark etmeden beni mutlu ediyor." açıklamasını yapmıştı.

"ATAKAN KARAZOR, STUTTGART'IN KİLİT İSMİ"

Oynadığı futbolla alkış alan 25 yaşındaki oyuncu, Alman basınının da yakın takibinde. "Zvw.de"de çıkan haberde Atakan için "Takımı stabilize ediyor, oyunun istatistiklerini değiştiriyor, takımın savunmasını sağlamlaştırıyor, bu sistemin kilit oyuncusu." satırlarına yer verildi. Haberin devamında Stutgart Teknik Direktörü Pellegrino Matarazzo'nun, genç oyuncunun takım için ne kadar önemli olduğunu şöyle açıklıyor:

HAZİRAN 2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Alman ekibiyle 59 maça çıkan Atakan, 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 1.90 boyundaki futbolcunun Stuttgart ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre gurbetçi oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro. Gurbetçi stoper 2019 yılında Alman ekibi Kiel'den, Stuttgart'a 800 bin euroya transfer olmuştu. (Akşam)