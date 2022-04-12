Beşiktaş 'ta Luis Suarez konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce siyah beyazlı takımın listesine girdiği iddia edilen 35 yaşındaki forvet için İspanyol basınından da iddialar geldi.

BEŞİKTAŞ'TA LUİS SUAREZ BOMBASI

İspanyol basınında yer alan haberlerde Beşiktaş yönetiminin Suarez için oyuncunun menajeriyle temas kurduğu öne sürüldü.

"Aboubakar'ın yokluğunu dolduramayan, Batshuayi'den de istediği verimi alamayan Türk ekibi, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek dünyaca ünlü oyuncu için uğraşıyor" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ

Uruguaylı golcü için Fenerbahçe 'nin de devrede olduğu ve sezon sonu için söz kesmek istediği biliniyor. Bu transferde Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin savaşında galip gelen olacak mı merak konusu...

Suarez bu sezon Atletico formasıyla 39 maçta 13 gol, 2 asist üretti. Tecrübeli kramponun piyasa değeri 15 milyon euro civarında. (Akşam)