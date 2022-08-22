Beşiktaş Galatasaraylı Berkan Kutlu ile ilgileniyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar geçen sezon milli takımla birlikte 53 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Berkan Kutlu kısa süre önce Erden Timur'la görüşerek oynamak istediği bir takıma gitmek için izin istemişti.

"Oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum"

Berkan Kutlu'nun Erden Timur'la yaptığı görüşmede "Ben yatarak para kazanmak istemiyorum. Oynayabileceğim bir takıma gitmeme izin verin" diyerek takımdan ayrılmak istedi.

Berkan Kutlu geçen sezon Galatasaray formasıyla 48 maçta forma giymişti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ayrıca A Milli Takım'la 6 karşılaşmaya çıkmıştı.

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı Antalyaspor maçında 62 dakika süre alan Berkan Kutlu, Giresunspor ve Ümraniye maçlarında yedek kulübesinde yer almıştı.

Sarı-Kırmızılı takım Berkan Kutlu'yu 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor 'dan kadrosuna katmıştı.

Yakup Çınar - Fanatik Özel