Kadrosuna yabancı bir stoper daha almayı planlayan Beşiktaş yönetiminin gündemine son olarak Brezilyalı Paulo Ricardo geldi...

43 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlılar, Finlandiya’nın Kuopion Pallousera takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak için çalışmalara başladı.

Fin kulübü ve oyuncuya toplam 2.5 milyon Euro’yu bulan bir teklif yapan Beşiktaş’ın önerisinin kabul edildiği, ufak pürüzlerin giderilmesi halinde transferin tamamlanacağı öğrenildi. Paulo Ricardo, geçen yıl bedelsiz olarak geldiği Kuopion Pallousera’da 43 resmi maça çıkıp 2 gol attı. Beşiktaş’ın ayrıca yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek için yurt içinde bir savunma oyuncusuyla daha görüştüğü belirtildi.





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