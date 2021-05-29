Beşiktaş Yönetimi’nin ligin bitimine sayılı günler kala prensip anlaşmasına vardığı Salih Uçan, önümüzdeki günlerde son kararını yönetime bildirecek.

Henüz imza atmayan ve bunun yanı sıra başka kulüplerden de teklif alan tecrübeli futbolcu, düşünmek için siyah-beyazlılardan süre istemişti. Maddi olarak Beşiktaş’ın teklifinden daha iyi teklifler almasına rağmen, Kartal’a gelmeye sıcak bakan yıldız oyuncunun, Şampiyonlar Ligi nedeniyle bu kararı verdiği öğrenildi.

Yeniden Avrupa’ya gitmek isteyen ve bu hedefine Beşiktaş ile daha çabuk ulaşacağını düşünen Salih Uçan, bir kaç gün içerisinde son kararını verecek. (Skorer)